В ГД поддержали обязательное наказание по УК за преступления против детей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей поддержал законопроект, который исключает возможность избежать уголовной ответственности лицам, совершившим преступления сексуального характера против детей.

Комитет по делам семьи является соисполнителем по этому документу, профильный — комитет по законодательству. Автором законопроекта является вице-спикер нижней палаты Ольга Епифанова ("Справедливая Россия")

По словам автора, 3 июля 2016 года был подписан федеральный закон, с принятием которого стало возможным освобождение от уголовной ответственности человека, впервые совершившего преступление сексуального характера средней тяжести. В частности, стало возможным освобождение от уголовной ответственности человека, впервые совершившего преступление в отношении несовершеннолетнего.

"Законопроектом предлагается усилить защиту интересов прав ребенка и исключить возможность лиц, пусть даже и впервые совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних небольшой и средней тяжести, избежать уголовной ответственности и "откупиться" судебным штрафом за содеянное", — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что законопроект позволит усилить меры профилактики преступлений сексуального характера против детей, поскольку каждый, кто совершит подобное преступление, будет знать, что не сможет избежать уголовного наказания.