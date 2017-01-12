В ГД поддержали обязательное наказание по УК за преступления против детей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей поддержал законопроект, который исключает возможность избежать уголовной ответственности лицам, совершившим преступления сексуального характера против детей.
По словам автора, 3 июля 2016 года был подписан федеральный закон, с принятием которого стало возможным освобождение от уголовной ответственности человека, впервые совершившего преступление сексуального характера средней тяжести. В частности, стало возможным освобождение от уголовной ответственности человека, впервые совершившего преступление в отношении несовершеннолетнего.
Уточняется, что законопроект позволит усилить меры профилактики преступлений сексуального характера против детей, поскольку каждый, кто совершит подобное преступление, будет знать, что не сможет избежать уголовного наказания.