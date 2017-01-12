Эксперты рассказали, что делать с ценами на водку, чтобы исчез контрафакт

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Намерение Минфина повысить минимальную розничную цену (МРЦ) водки на 15% абсолютно логично в условиях повышения акцизов с 1 января 2017 года, однако для борьбы с нелегальным алкоголем эту цену нужно не повышать, а снижать, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
"Нужно максимально снижать цену на водку, чтобы бизнес мог работать легально. Но чтобы снизить цену на водку, нужно снизить акцизы, по-другому никак, а они у нас выросли. При новых акцизах невозможно добиться цены на водку в 190 рублей, это заниженная цена, поэтому решение Минфина абсолютно правильное", — считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
С 1 января 2017 года ставка налога на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) увеличилась с 500 рублей до 523 рублей за литр.
Акцизный след
"Водку должны производить легальные производители и легальные продавцы продавать, и в этом случае она должна стоить не дешевле 220-230 рублей. В 2014 году была введена минимальная розничная цена в 220 рублей, но затем ее почему-то отменили. Уже тогда она была справедливой, а сколько с тех пор еще инфляционных денег набежало!" — поясняет он.
Не слишком серьезным считает такое повышение МРЦ на водку и руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич. "В принципе, это повышение не очень кардинальное, скорее инфляционное повышение", — говорит он.
Социальная водка
Доводы противников снижения цены на алкоголь о том, что доступная водка способствует алкоголизации населения, эксперт считает неверными. "Это глупость, что чем дешевле алкоголь, тем больше пьет население — все и так пьют на пределе своих возможностей. Потому и существует нелегальный рынок, что у человека есть определенная сумма и потребность, и он идет либо в легальную розницу, если денег хватает, либо в нелегальную розницу, либо в непищевые жидкости, он не откажется от потребности", — аргументирует Дробиз.
"Цену на водку объективно нужно или оставлять такой же, или снижать до 130-150 рублей за бутылку", — заключил аналитик.
Дробиз же и вовсе считает справедливой минимальную розничную цену бутылку водки не дороже 100 рублей. "Но тогда акцизы должны снизиться в 2,5 раза, а на это никто не пойдет", — полагает глава ЦИФРРА.