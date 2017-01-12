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Общество

Эксперты рассказали, что делать с ценами на водку, чтобы исчез контрафакт

13:1212.01.2017
(обновлено: 13:14 12.01.2017)
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Продажа алкогольной продукции. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Намерение Минфина повысить минимальную розничную цену (МРЦ) водки на 15% абсолютно логично в условиях повышения акцизов с 1 января 2017 года, однако для борьбы с нелегальным алкоголем эту цену нужно не повышать, а снижать, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

Отдел алкогольной продукции гипермаркета Карусель. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Минфин предлагает повысить минимальную цену водки на 15%
Минфин РФ предлагает повысить МРЦ водки на 15% — до 219 рублей за пол-литра с текущих 190 рублей, следует из проекта приказа министерства, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Закупочную цену водки у производителя предлагается повысить на 7%, до 177 рублей за полулитровую бутылку с текущих 165 рублей, оптовую — на 4,6%, до 182 рублей (со 174 рублей). Планируемый срок вступления изменений в силу — июнь 2017 года.

"Нужно максимально снижать цену на водку, чтобы бизнес мог работать легально. Но чтобы снизить цену на водку, нужно снизить акцизы, по-другому никак, а они у нас выросли. При новых акцизах невозможно добиться цены на водку в 190 рублей, это заниженная цена, поэтому решение Минфина абсолютно правильное", — считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

С 1 января 2017 года ставка налога на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) увеличилась с 500 рублей до 523 рублей за литр.

Акцизный след

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© РИА Новости. Владимир Астапкович
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По подсчетам Дробиза, отпускная цена бутылки водки с завода сегодня — 177 рублей, из которых заводу достаются только 45 рублей: 37 рублей на накладные расходы и 8 рублей — прибыль с бутылки. "То есть бизнес получает с бутылки 8 рублей, а государство — до этого года 125 рублей, а с этого года — 132 рубля в виде налогов, конечно, в таких условиях необходимо поднимать цены", — пояснил он.

"Водку должны производить легальные производители и легальные продавцы продавать, и в этом случае она должна стоить не дешевле 220-230 рублей. В 2014 году была введена минимальная розничная цена в 220 рублей, но затем ее почему-то отменили. Уже тогда она была справедливой, а сколько с тех пор еще инфляционных денег набежало!" — поясняет он.

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Поэтому, по его мнению, повышение МРЦ до 219 рублей недостаточно. "Реальная цена сейчас должна быть минимум 235 рублей. Эти 219 рублей — ни нашим, ни вашим, государство вертится как уж на сковородке, но свои 132 рублей акциза и НДС заберет", — говорит Дробиз.

Не слишком серьезным считает такое повышение МРЦ на водку и руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич. "В принципе, это повышение не очень кардинальное, скорее инфляционное повышение", — говорит он.

Социальная водка

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© РИА Новости. Владимир Смирнов
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В то же время, как отмечает Дробиз, должна на прилавках существовать и доступная водка — та, которую себе могут позволить самые бедные слои населения. "Должна быть водка и социальной и стоить 50 рублей самая дешевая, как во всем мире, чтобы качественный легальный безопасный алкоголь был доступен для самых нищих, и они не пили непищевые и пищевые спиртосодержащие жидкости", — поясняет он.

Доводы противников снижения цены на алкоголь о том, что доступная водка способствует алкоголизации населения, эксперт считает неверными. "Это глупость, что чем дешевле алкоголь, тем больше пьет население — все и так пьют на пределе своих возможностей. Потому и существует нелегальный рынок, что у человека есть определенная сумма и потребность, и он идет либо в легальную розницу, если денег хватает, либо в нелегальную розницу, либо в непищевые жидкости, он не откажется от потребности", — аргументирует Дробиз.

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Считает необходимым снижать цену на водку и Юдич. "Для Минфина, который работает по примитивной схеме увеличения налога, чтобы увеличить его собираемость в целом, это решение вполне логичное, хотя такая политика, на мой взгляд, неправильна. В итоге будет продолжать снижаться легальность рынка, будут разоряться заводы, в конце концов мы получим пепелище на месте алкогольной отрасли. Рынок станет менее привлекательным, отрасль — апатичной к инвестициям. Может быть, потом это государство заберет себе", — говорит он.

"Цену на водку объективно нужно или оставлять такой же, или снижать до 130-150 рублей за бутылку", — заключил аналитик.

Дробиз же и вовсе считает справедливой минимальную розничную цену бутылку водки не дороже 100 рублей. "Но тогда акцизы должны снизиться в 2,5 раза, а на это никто не пойдет", — полагает глава ЦИФРРА.

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