Минтруд прокомментировал предложение продлить рабочий день для курильщиков

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Минтруд не поддерживает предложение о продлении курильщикам рабочего дня, заявил глава ведомства Максим Топилин.

"Я считаю, что Министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства", — сказал он журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что в новой антитабачной концепции Минздрав предложил увеличить трудовой день курящих работников пропорционально времени перекуров.

Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака, рассчитанной на ближайшие пять лет, предполагает ужесточение запрета на курение, а также запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года. В Минздраве отмечали, что документ будет доработан с учетом позиций федеральных ведомств.