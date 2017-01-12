Голодец дала оценку российской пенсионной системе

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Существующая в РФ пенсионная система работает стабильно и надежно, что доказал опыт последних лет, сказала на Гайдаровском форуме в РАНХиГС вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Голодец отметила, что существующая система практически сводит к минимуму издержки на обслуживание пенсионного капитала. "Мы сколько денег собираем, столько тут же отдаем своим получателям, здесь нет издержек на расходы, связанные с банковской деятельностью", — сказала она.

"Поэтому эта система может улучшаться, и, как показывает наша практика, с момента 2012 года действительно система работает стабильно и надежно. Даже в самый сложный период, который мы пережили за последнее пятилетие, нам удалось удержаться на хорошем уровне, и взносы в пенсионную систему продолжают расти и пенсии продолжают расти", — сказала вице-премьер.