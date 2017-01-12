МРОТ и прожиточный минимум надо сблизить к осени 2017 года, считает Топилин

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо приблизить к прожиточному минимуму в каждом регионе РФ к осени 2017 года, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.

"Нам обязательно надо поставить точку и к осени этого года найти развязку для того, чтобы обеспечить приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионе, сделать эту конструкцию региональной… Другого выхода у нас не существует", — заявил Топилин.

Он отметил, что сейчас "существует хорошее время", когда при поддержке Госдумы можно добиться решения этого вопроса.