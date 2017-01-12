Топилин рассказал о дискуссиях по поводу повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Минтруд РФ участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР), которая разрабатывается под руководством экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста, сообщил журналистам глава трудового министерства Максим Топилин.

"Участвует. Эти дискуссии идут", — ответил он на соответствующий вопрос, при этом раскрывать деталей не стал, но добавил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста в РФ идет давно и постоянно.

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в 2017 году в РФ не будет принято решения о повышении пенсионного возраста. А представители КПРФ внесли в Госдуму предложение о моратории на повышение пенсионного возраста до января 2025 года.

Сам Топилин в 2016 году заявлял, что в ближайшие годы пенсионный возраст повышен не будет.

Кудрин отмечал, в свою очередь, что для мужчин и женщин можно установить единый возраст выхода на пенсию — 63 года. Но сделать это надо постепенно — если по полгода увеличивать пенсионный возраст, то это произойдет для мужчин через шесть лет, а для женщин, соответственно, еще позже.