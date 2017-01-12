Зарплата почти пяти млн россиян ниже прожиточного минимума, заявила Голодец

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже прожиточного минимума, рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме.

По последним данным Росстата, величина прожиточного минимума за третий квартал в целом по РФ составила 9,889 тысячи рублей, для трудоспособного населения — 10,678 тысячи рублей, для пенсионеров — 8,136 тысячи рублей, для детей — 9,668 тысячи рублей в месяц. Минимальный размер оплаты труда в РФ с 1 июля 2016 года составляет 7,5 тысячи рублей.

"У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже прожиточного минимума. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания", — отметила вице-премьер.