Число регионов с превышением эпидпорогов по гриппу и ОРВИ сократилось

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Число регионов РФ, в которых зарегистрировано превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ, за неделю сократилось вдвое, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
17.8%Да, надеюсь, что не заболею
8.2%Пока не успел(а)
74%Не сделал(а) прививку и не собираюсь
По данным ведомства, на первой неделе2017 года в России продолжается регистрироваться повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вместе с тем с учетом праздничной недели сократилось число субъектов с превышением эпидпорогов и интенсивность эпидпроцесса гриппа.
"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ от 11,6% до 131,7% отмечено в 17 субъектах Российской Федерации, из них преобладает число субъектов с превышением эпидпорогов в ЦФО и ПФО", — сообщили в ведомстве.
При этом на предыдущей неделе превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению от 11% до 123,2% отмечалось в 35 субъектах.
По данным Роспотребнадзора, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту, как и на предыдущей неделе, зарегистрировано в 11 городах.
Среди лиц старше 15 лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ на 15,7% — 161,3% отмечено в 26 регионах.
Также, по данным ведомства, в структуре положительных находок доля вирусов гриппа на отчетной неделе увеличилась и составила 79,5% (на прошлой неделе – 74,1%), из них на долю вирусов гриппа A(H3N2) пришлось 56,1% (745 находок, на прошлой неделе – 59,7%).