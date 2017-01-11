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Общество

Госдума решила не рассматривать проект об отмене УДО для педофилов

19:1811.01.2017
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Госдума на заседании в среду решила снять с рассмотрения законопроект об отмене условно-досрочного освобождения педофилов, который профильный комитет предлагал отклонить из-за возможного нарушения конституционных принципов, решив создать рабочую группу по доработке законодательства, направленного на ужесточение ответственности педофилов, исключение возможности их ухода от ответственности и исключение возможности рецидива с их стороны.

Производство и испытание электронных браслетов для осужденных. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Стрелец
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Законопроект с поправками в Уголовный кодекс РФ был внесен в марте 2015 года и предусматривает отмену условно-досрочного освобождения для лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Дополнительно инициатива вводит запрет на замену не отбытой части наказания более мягким видом наказания для данной категории осужденных.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству дал на данный проект отрицательное заключение, указав, что в соответствии с конституцией РФ каждый осужденный за преступление имеет право просить о помиловании или смягчении наказания.

В ходе обсуждения на заседании законопроект вызвал бурную дискуссию среди парламентариев. В частности, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что в думском зале нет ни одного человека, который хорошо бы относился к педофилам и хотел бы их каким-либо образом защитить. Также он обратил внимание на то, что депутаты уже приняли ряд мер для ужесточения ответственность для педофилов.

"Никто не намерен делать ни одного шага направленного на то, чтобы педофилы уходили от ответственности. Спор, который разгорелся в этом зале, не об этом. Спор, который разгорелся в этом зале, о том, можем мы для того, чтобы наказать плохих людей, переступить через конституцию или нет", — сказал парламентарий.

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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По его словам, переступать через конституцию нельзя, так как это может повлечь аналогичное несоблюдение конституции в отношении других людей. "Тем не менее, для того чтобы не возникало двусмысленности, для того чтобы не возникало спора в этом зале по предмету, по которому нет спора, мы все одинаково плохо относимся к педофилам, фракция "Единая Россия" предлагает сегодня снять с рассмотрения данный законопроект, оперативно сформировать рабочую группу и подготовить законопроект, который исключит возможность ухода от ответственности любого педофила, но при этом не будет противоречить конституционным правам граждан. Это наше предложение", — сказал Исаев.

Предложение Исаева поддержала вице-спикер Ирина Яровая, которая со своей стороны предложила сделать комитет по вопросам семьи, женщин и детей основной рабочей площадкой по данному вопросу. "Мы все готовы включиться в эту работу, и я думаю, что это будет решение, которое поддержат все фракции", — сказала парламентарий. Автор законопроекта и руководство профильного комитета также поддержали данное предложение.

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