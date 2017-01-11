Первая индексация страховых пенсий в 2017 году составит 5,4%

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Первая индексация страховых пенсий в 2017 году, которая пройдет 1 февраля, составит 5,4% в соответствии с уровнем инфляции за прошедший год, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Он также напомнил, что 1 апреля должна пройти вторая индексация, таким образом, общая индексация пенсий составит 5,8%.

Министр отметил, что все ресурсы для того, чтобы обеспечить социальные выплаты в 2017-2018 годах, имеются.

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что инфляция в России по итогам 2016 года достигла исторических минимумов и составила 5,4%. По его словам, в 2017 году вполне реально достичь ориентира Центробанка по инфляции в 4%.

В 2016 году правительство приняло решение не проводить привычную индексацию пенсий, а заменить ее единовременной выплатой, которую пенсионеры должны получить в январе 2017 года. Во вторник эти средства, по данным Минтруда, уже поступили на счета 4 миллионов пенсионеров.