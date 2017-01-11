"В Ростове-на-Дону балерина станцевала на морозе..."

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону во время новогодних праздников стали свидетелями того, как балерина исполнила импровизированный танец в центре города.

На видео, выложенном в интернет, девушка танцует под рождественскую мелодию на фоне украшенной к новогодним праздникам Пушкинской улицы. Балерина не испугалась нулевой температуры и вышла на импровизированную "сцену" в пачке и пуантах.

Авторы видео отметили "боевой характер" балерины Анны Кузнецовой, которая стойко выдержала съемки на улице.