Минтруд рассчитывает завершить в январе единовременные выплаты пенсионерам

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Все пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей, Минтруд надеется на завершение этой работы в январе, сообщил глава ведомства Максим Топилин.

Российские власти ранее приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что все выплаты должны быть проведены до 28 января.

"Все пенсионеры, независимо от того, работают они или не работают, являются гражданскими или военными, получат эту единовременную выплату. Очень надеемся, что в январе эта работа будет завершена", — сказал Топилин журналистам по итогам совещания у президента РФ.

По его словам, во вторник, в первый день работы с этими средствами, 4 миллиона пенсионеров уже получили по 5 тысяч на свои счета в банковские системы.

Министр отметил, что все ресурсы для того, чтобы обеспечить социальные выплаты в 2017-18 годах, имеются.