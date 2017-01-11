Госдума приняла в I чтении проект о декриминализации побоев родственников

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому побои в семье исключаются из списка уголовных преступлений.
"Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка — все закончится административным наказанием", — привела пример замглавы комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина.
Она также назвала старый "закон о шлепках" актом ненависти по отношению к семьям с детьми, заявив, что он нарушает принцип соразмерности наказания.
13%Поддерживаю - за побои в семье сейчас наказывают жестче, чем за насилие на улице
30.2%Это только развяжет руки домашним тиранам
56.8%Зависит от ситуации: тяжелые случаи насилия должны караться уголовно
Один из авторов нового законопроекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина ранее также пояснила, что у людей вызывало "объективное недоумение", почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.
Сейчас за побои в семье предусмотрена уголовная ответственность, закон устанавливает соответствующие наказания: обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев. Если новый закон вступит в силу, побои в отношении близких будут отнесены к административным правонарушениям.