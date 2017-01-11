Госдума приняла в I чтении проект о декриминализации побоев родственников

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому побои в семье исключаются из списка уголовных преступлений.

Авторы предлагают внести поправки в статью 116 Уголовного кодекса, которая с июля 2016 года переводит побои в разряд административных правонарушений, при этом оставляя побои, совершенные близкими родственниками, в сфере уголовного преследования.

"Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка — все закончится административным наказанием", — привела пример замглавы комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина.

Она также назвала старый "закон о шлепках" актом ненависти по отношению к семьям с детьми, заявив, что он нарушает принцип соразмерности наказания.

Сенатор также считает, что существующая правовая база поощряет необоснованное вмешательство в семейные дела. "Ссадина, синяк у ребенка, могут стать хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей", — объяснила Мизулина.

Один из авторов нового законопроекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина ранее также пояснила, что у людей вызывало "объективное недоумение", почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.

Сейчас за побои в семье предусмотрена уголовная ответственность, закон устанавливает соответствующие наказания: обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев. Если новый закон вступит в силу, побои в отношении близких будут отнесены к административным правонарушениям.