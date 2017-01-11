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Общество

Мизулина: "Закон о шлепках" - акт ненависти по отношению к семьям с детьми

14:2111.01.2017
(обновлено: 18:36 11.01.2017)
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Депутат Елена Мизулина. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Закон, предусматривающий уголовное наказание за побои близких родственников, является актом ненависти по отношению к семьям с детьми, заявила замглавы комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Москалькова поддержала поправки Мизулиной о наказаниях за семейные побои
Депутаты Госдумы в среду рассматривают в первом чтении законопроект, предусматривающий поправки в статью 116 УК "Побои", которая с июля 2016 года переводит такие действия в разряд административных правонарушений, при этом оставляя побои, совершенные близкими родственниками, в сфере уголовного преследования.

"Рассматриваемый законопроект позволяет исправить ситуацию, возникшую в связи с принятием в июле 2016 года закона, получившего в народе меткое название "Закона о шлепках". Законопроектом предлагается внести изменения в статью 116 УК РФ, имеющую грозное название "Побои", исключив упоминание о близких лицах", — рассказала Мизулина с думской трибуны.

Как вы относитесь к отмене уголовного наказания за побои в семье?
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Как вы относитесь к отмене уголовного наказания за побои в семье?

  • 13%

    Поддерживаю - за побои в семье сейчас наказывают жестче, чем за насилие на улице

  • 30.2%

    Это только развяжет руки домашним тиранам

  • 56.8%

    Зависит от ситуации: тяжелые случаи насилия должны караться уголовно
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Она пояснила, что внесенные в статью 116 УК изменения создают ситуацию "вопиющей несправедливости в оценке общественной опасности таких деяний и наказании за них", в том числе из-за "легкости", с которой можно возбуждать такие дела.

"Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка — все закончится административным наказанием, — привела пример Мизулина. – В этом смысле "Закон о шлепках" сам по себе — акт ненависти по отношению к семьям с детьми".

Ленточка и партийный значок Единой России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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ЕР подготовят проект об отмене уголовного наказания за семейные побои
По ее словам, принятие июльского закона укрепило родительскую общественность России в убеждении, что в России наступила "ювенальная эпоха", открывшая дорогу необоснованному вторжению в семейные дела, когда ссадина, синяк у ребенка, могут стать хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей.

"Я надеюсь, что законодатели услышат опасения родительской общественности. Хотелось бы, чтобы российские семьи начали этот год спокойно, с уверенностью, что обновленная Госдума — с ними, а не против них", — заключила сенатор.

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Общество
Обсуждение
33 пользователя оставили 57 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Константин
    А как громко звучит : "побои..." А почему бы не проверить имущественное и финансовое состояние депутата, который внес тогда этот закон в думу? Мы же все прекрасно понимаем, что сами депутаты проекты законов не разрабатывают. Им их приносят заинтересованные "люди и организации" для узаконивания, за определенное вознаграждение. Как близкий пример старания страховых компаний узаконить натуральный ремонт авто после ДТП, вместо финансового возмещения. Депутат Емельянов неплохо должен был "приподняться"... Мой пост,скорее всего не пропустят, но я свое мнение сказал. А вообще я категорически против ювенальной юстиции в России!
    16:33
    11.01.2017
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  • tanya_ryabikova8
    Лучше бы разработали законопроект, о том каким образом следствие должно действовать в случае нанесения побоев членами семьи (близкими родственниками), и исходя из итога назначать наказания.
    16:57
    11.01.2017
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Показать старые комментарии (37)
  • Игорь Егоров в ответ пользователю Константин(показатьскрыть)
    Константин, я абсолютно уверен в том, что распускать руки нельзя ни при каких обстоятельствах! Это должно всегда быть уголовно наказуемо! Человек неприкосновенен! И человек с пеленок должен быть в этом уверен. А Вы с радостью рассказываете, как в СССР пороли детей. Позор!
    19:02
    11.01.2017
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  • Сергей Симонов
    Я сомневаюсь в компетенции депутатов вообще принявших закон о шлепках. Видимо никогда не сталкивались с детьми-тиранами в семье! Я был именно таким и очень благодарен отцу, что порол меня и ремнём и супонью. Стал полезным для общества иначе сейчас в тюрьме бы сидел.
    19:31
    11.01.2017
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  • Елена Зезегова
    она наверно из мазохистов и получала в детстве удовольствие от "семейных побоев"
    19:54
    11.01.2017
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  • Deyn Donovan
    А почему эта мизулина, не привела в пример. Мужа и жену? Когда муж бьет жену, или бьет ребенка, и систематически. И отделывается лишь административкой? Это видимо нормально. За первый раз, никому срок уголовный не дадут. Дадут условку. И такие поблажки- лишь подстегивают к домашнему насилию. У нас же скрепы, у нас же семьи сплошь все нормальные, без геев и прочих. А бьет- значит любит.
    20:05
    11.01.2017
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  • Дмитрий А.Т. в ответ пользователю Константин(показатьскрыть)
    Константин, мы все против ювинальной юстиции. Руки прочь от семьи!
    20:14
    11.01.2017
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  • Deyn Donovan в ответ пользователю Константин(показатьскрыть)
    Константин, ? В статье УК РФ или административного кодекса, нету ни слова про ШЛЕПКИ, а есть ПОБОИ.

    Побои- минимум должно быть два удара, или два различных действия. Один шлепок не считается побоИ.
    Второе- побои это синяки, ссадины, это прижигание сигаретами и прочее.
    Третье- а где грань между шлепком, и до синивы сечь? Чего боитесь? Что вас ребенок сдаст в тюрьму? Все же отличные родители, если тут почитать, а все боятся своих детей, и в тюрьму угодить за побои. Значит есть за что?
    20:17
    11.01.2017
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  • fernisa в ответ пользователю Константин(показатьскрыть)
    Константин, А кто продаёт свой мир за деньги?
    Если Иуду назвать бизнесменом, серебряники всё равно те же..
    20:26
    11.01.2017
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  • Игорь Егоров в ответ пользователю Сергей Чернов(показатьскрыть)
    Сергей Чернов, я своего сына отучил от нытья, вранья и попыток клянчить очень простым способом: я просто никогда не шёл у него на поводу. Я просто или СЛОВАМИ объяснял человеку, что врать нельзя, или его просьбы игнорировались напрочь. Если он вёл себя не так, как мне хотелось, он лишался чего-то того, что ему было важно. Причём очень чётко проговаривалась причина - почему он лишён, например, мультфильмов. И ВСЁ! А пускание соплей умиления от воспоминаний отцовского ремня - это не про мою семью, ни про моего отца, ни про меня. Поэтому ни один адепт так называемых шлепков и подзатыльников меня не убедит. Это просто стыдно - поднимать руку (даже в воспитательных целях) на маленького человека. И мне непонятно, почему нельзя эту ст.116, если я не ошибаюсь, сделать сразу уголовной? Люди не имеют права распускать руки никогда! Неужели это так трудно понять?
    20:43
    11.01.2017
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  • Игорь Егоров в ответ пользователю Георгий Георгиевич(показатьскрыть)
    Георгий Георгиевич, это Ваш первый опыт передёргивания? Я Вас огорчу: он абсолютно провальный и не элегантный. В каком месте я хоть намекнул на отлучение детей от семьи? Я говорю о законодательной защите детей от кулаков, ремней и прочих предметов истеричных родителей. Я, конечно, ожидал, что на меня накинутся любители вымещать на детях злость за свою неудавшуюся жизнь. Но, не смотря на ожидание, всё равно противно видеть воинствующую толпу любителей детских побоев.
    20:48
    11.01.2017
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  • Игорь Егоров в ответ пользователю Константин(показатьскрыть)
    Константин, я работаю заместителем директора детского учреждения и у меня были прецеденты, когда мы принимали ребёнка. актируя разбитую губу и кровоподтёк на подбородке. при этом мамашка говорила дерзко, что это её метод воспитания. А если что, она скажет, что это наши сотрудники сделали. Я нашёл слова, что бы убедить её, что это не метод и что она сильно рискует. Но для чего ей закон даёт возможность хоть раз издеваться над ребёнком безнаказанно? Почему законодатели говорят про какие-то случаи повторения? Почему у таких людей нет страха перед уголовным преследованием? И оставьте это коккетство: шлепки, тычки, подзатыльники... Ещё раз повторяю: ни кто, никогда, ни на кого не имеет права поднимать руку! Чего не понятно?
    20:55
    11.01.2017
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  • иван иванов в ответ пользователю Константин(показатьскрыть)
    Константин, вообще то я бы многодетные, мирные до поры в виду своей нищеты семьи изолировал от общества....но вам не понять или хорошо понимаете ведь матерный капитал вы уже пади освоили а детей отправили на заработки к курСкому вокзалу....
    21:27
    11.01.2017
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  • lyudmila.vseeva
    С дикими методами" воспитания"пора бороться.Насилие порождает зло.
    21:33
    11.01.2017
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  • Константин в ответ пользователю Игорь Егоров(показатьскрыть)
    Игорь Егоров, ну, во-первых, я не говорил, а тем более с радостью, что в СССР пороли детей. Да,нам порой доставалось, так всегда было за что. Зато людьми выросли! А по поводу уголовщины, вот Вам вопросик на засыпку: придет Ваш сына домой и скажет:" папа,дорогой, а купи ка мне гелендваген!". Вы не купите, естественно. А сына, от обиды, пойдет на улицу, пару синяков да царапин себе на лбу нарисует, и к ювеналам: "меня папа обижает". И как счастливый финал: и пошел папа по этапу, да за тридевять земель, да на два года... А ведь и рук-то, не распускал... Просто не воспитал сына, как дОлжно...
    22:04
    11.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Чернов в ответ пользователю Игорь Егоров(показатьскрыть)
    Игорь Егоров, да мне в детстве наказания в виде лишения чего либо мёдом казался. я ничего не клянчил у родителей просто тупо забивал на учёбу. мало того сам гонял сверстников. было и воровал. в моём детстве не было интернета и смартфонов да и мультики шли 10 минут по телевизору пару раз в неделю. для меня страхом было только ремень. вот братишке доставалось меньше чем мне и что. жалели его младший ведь. результат- с 10 класса выгнали. сейчас ни профессии ни работы вообще ничего. а ему 35. а у меня всё хорошо в жизни сложилось. не жалуюсь. дочке уже 18. я её как раз- раз 10 в жизни по заднице шлёпнул когда другие методы не действовали . нельзя детям давать наглеть. все дети разные и подход к воспитанию разный. я против жестокого избиения детей. но дать по попе иногда полезно...
    23:41
    11.01.2017
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  • Константин в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, Вы делаете вид, что не понимаете, чего "мы боимся"? Объясню. У ребенка психика нестабильна, и его "хотелки" зачастую преобладают над разумом. Вы с этим не сталкивались? И при этом, время сейчас такое, что хорошо соображая в компьютерах и т.п., дети далеки от реальности. А на каждом углу, и в школах, висят номера телефонов якобы "доверия". И за запрет на несколько дней игры на компьютере ребенок может наговорить на родителей, не понимая, что родителей посадят, а он пойдет в детский дом... Заметьте, я ни словом не обмолвился о том, что на ребенка надо(можно или нельзя) поднимать руку. Я говорю о том, что насаждается русскому миру гнилым западом. Мы проиграли информационную войну США в конце 80-х. потеряли поколение, а теперь пожинаем плоды...
    23:58
    11.01.2017
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  • Константин в ответ пользователю Игорь Егоров(показатьскрыть)
    Игорь Егоров, случаи бывают всякие. Земля большая.Я лично знаю педагогов детских учебных учреждений, которые кидали в учеников связки ключей, били цельнодеревянными линейками, и детям потом оказывали помощь в травматологии. А закон наш, что дышло. Нужно следователю звезду очередную получить, а вот как-раз и уголовное дело раскрыто. Не так? Если бы закон исполнялся справедливо, и для всех, то да, а когда выборочно, то - нет!
    00:09
    12.01.2017
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  • Константин в ответ пользователю иван иванов(показатьскрыть)
    иван иванов, вы тролль, я знаю. Но один раз отвечу ,вам же надо отчитываться перед хозяевами, чтобы получить денежку. Здесь, где я живу, семьи детей рожают не ради мат.капитала, да, представьте себе, не все такие как вы. Мы много работаем, работаем на себя, и можем детей содержать, хотя это сейчас и непросто. Я лучше технику не куплю, а ребенку новая курточка будет. У меня машине 22 года, зато у детей есть все,что необходимо. А мат.капитал мы еще не трогали.
    00:17
    12.01.2017
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  • иван иванов в ответ пользователю Константин(показатьскрыть)
    Константин, это вы решили что у них есть все что им необходимо для полноценной жизни в сегодняшнем мире...? несчастные дети вот у таких и вырастают а потом идут на большую дорогу грабить и убивать....вот только судят потом только их а не вот таких героев производителей...и знаем для чего штампуете проходили...думаете пахать на вас будут?? и не мечтайте они будут грабить и убивать невиновных соседей и судить в первую очередь необходимо вас примитивов дешевых...
    00:35
    12.01.2017
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  • иван иванов
    не допустимо оставлять на воспитание,хм "любителям размножаться" более двух детей... их необходимо передавать профессионалам а иначе эти приматы такое воспитают и быстро это дело превратят в гнилой бизнес...что мы и наблюдаем...а то есть все необходимое хоть бы постеснялся....
    00:50
    12.01.2017
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  • иван иванов
    мне кажется вырастивший в полноценную личность единственного ребенка достоин куда большего уважения чем мохнарылый который выкинул на произвол судьбы десяток к ужасу соседей... может я конечно ошибаюсь... надо поинтересоваться у счастливчиков проживающих по соседству ... но вроде уже были материалы и вывод однозначный...нет конечно дети это хорошо но сначала надо этот смрад превратить в страну в которой совесть позволит рожать детей...! но боюсь раз предали жертвы прадедов придется самим теперь жертвовать...
    01:21
    12.01.2017
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