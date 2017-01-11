Мизулина: "Закон о шлепках" - акт ненависти по отношению к семьям с детьми

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Закон, предусматривающий уголовное наказание за побои близких родственников, является актом ненависти по отношению к семьям с детьми, заявила замглавы комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина.

Депутаты Госдумы в среду рассматривают в первом чтении законопроект, предусматривающий поправки в статью 116 УК "Побои", которая с июля 2016 года переводит такие действия в разряд административных правонарушений, при этом оставляя побои, совершенные близкими родственниками, в сфере уголовного преследования.

"Рассматриваемый законопроект позволяет исправить ситуацию, возникшую в связи с принятием в июле 2016 года закона, получившего в народе меткое название "Закона о шлепках". Законопроектом предлагается внести изменения в статью 116 УК РФ, имеющую грозное название "Побои", исключив упоминание о близких лицах", — рассказала Мизулина с думской трибуны.

Она пояснила, что внесенные в статью 116 УК изменения создают ситуацию "вопиющей несправедливости в оценке общественной опасности таких деяний и наказании за них", в том числе из-за "легкости", с которой можно возбуждать такие дела.

"Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка — все закончится административным наказанием, — привела пример Мизулина. – В этом смысле "Закон о шлепках" сам по себе — акт ненависти по отношению к семьям с детьми".

По ее словам, принятие июльского закона укрепило родительскую общественность России в убеждении, что в России наступила "ювенальная эпоха", открывшая дорогу необоснованному вторжению в семейные дела, когда ссадина, синяк у ребенка, могут стать хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей.

"Я надеюсь, что законодатели услышат опасения родительской общественности. Хотелось бы, чтобы российские семьи начали этот год спокойно, с уверенностью, что обновленная Госдума — с ними, а не против них", — заключила сенатор.