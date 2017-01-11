WWF выбрал семь самых необычных охраняемых территорий в России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России выбрал семь самых примечательных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) к столетию появления первого заповедника — Баргузинского, который был создан 11 января 1917 года по новому стилю.

"За прошедшие сто лет в России было взято под охрану порядка 200 миллионов гектаров или около 11% территории всей страны. При этом при поддержке WWF России было создано порядка 52 миллионов гектаров охраняемых территорий. По инициативе фонда, начиная с 1997 года, 11 января отмечается как день создания заповедной системы России", — отмечает WWF.

Самый маленький

Самым маленьким в России является заповедник "Галичья гора" в Липецкой области. Его площадь составляет всего 2,3 квадратных километра, на которых произрастает более 650 видов растений. При этом многие из них не типичны для этих широт, и ученые до сих пор спорят, как они могли сюда попасть. Здесь представлена кавказская, алтайская и даже альпийская флора. Кроме того, в "Галичьей горе" невероятно большое разнообразие насекомых. Также здесь можно встретить черного коршуна, скопу, лисицу, енотовидную собаку, барсука, кабана и даже лося.

© РИА Новости. Ульяна Соловьева Перейти в фотобанк Сотрудница питомника хищных птиц с филином в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области

Самый большой

Самый кошачий

Самым крупным по площади является Большой Арктический заповедник (Красноярский край) – 42 тысячи квадратных километров. Тут находится самое "богатое" белыми медведями место материковой Евразии, так как в заповеднике проходит один из важнейших миграционных путей этого вида. Также здесь сохранились популяции диких северных оленей, и встречаются редкие виды птиц: черная казарка, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь.

Национальный парк "Земля леопарда" (Приморский край) – единственное в России место, где обитают сразу два представителя подсемейства "большие кошки": амурский тигр и дальневосточный леопард. Здесь можно встретить древние реликтовые растения, а также представителей тропической фауны. Из населяющих парк животных 40 видов относятся к редким и исчезающим. Помимо тигров и леопардов в этих местах встречаются: дальневосточный лесной кот, рысь, гималайский медведь, бурый медведь, кабарга, косуля, горал, дикий кабан, енотовидная собака, маньчжурский заяц и другие.

Самый плодовитый

Самый пушной

Заповедник "Остров Врангеля" (Чукотка) называют главным родильным домом белых медведей. Каждый год здесь в берлоги залегает рекордное количество готовящихся дать потомство самок – от 300 до 500. Кроме того, на острове Врангеля расположено крупнейшее в мире лежбище тихоокеанского моржа. Здесь же находятся самые большие в Чукотском море птичьи базары, в том числе и единственная в Евразии крупная постоянная колония белого гуся. Это самый богатый с точки зрения биоразнообразия арктический остров.

Самый мистический

Первый в России заповедник – Баргузинский (Бурятия) создавался с целью сохранить соболя, которого охотники за пушниной довели до грани исчезновения. При создании заповедника в нем оставалось лишь 20-30 соболей. Сегодня же здесь обитает несколько тысяч особей всевозможного окраса. Также на территории ООПТ можно встретить бурого медведя, лося, кабаргу, зайца-беляка и других животных.

В Печоро-Илычском заповеднике в Коми находится плато Маньпупунёр с семью каменными изваяниями высотой с 15-этажный дом. Легенда гласит, что однажды великаны попытались украсть дочь вождя жившего здесь народа. Сын вождя отправился спасать сестру, и с помощью добрых духов превратил великанов в камни. Однако, по мнению ученых, дело обошлось без волшебства: 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов стояли высокие горы, которые разрушились под воздействием погодных явлений. Форма столбов до сих пор продолжает меняться, из-за чего существует миф, что столбы меняются местами. Обитателями этих мистических мест являются лоси, медведи, волки, росомахи, кабаны, барсуки, северные олени, енотовидные собаки.

© Фото: Печоро-Илычский государственный заповедник Сова в Печоро-Илычском государственном заповеднике Республики Коми

Самый высокий

Выше других в России расположен национальный парк "Приэльбрусье" (Кабардино-Балкария), включающий самую высокую вершину страны – Эльбрус. Здесь есть водопады, озера, целебные минеральные источники, альпийские луга. Значительная часть территории занята лесами. В парке обитает огромное количество видов животных, в том числе: туры, серны, рыси, бурые медведи, волки, кабаны, сапсаны, кавказские тетерева, орланы-белохвосты и другие. Режим национального парка позволяет использовать "Приэльбрусье" как центр горного туризма и горнолыжного спорта.