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Общество

WWF выбрал семь самых необычных охраняемых территорий в России

Тема:
Главное за 11 января 2017 года (13)
11:3011.01.2017
(обновлено: 18:27 11.01.2017)
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Питомник хищных птиц в заповеднике Галичья Гора. Архивное фото
© РИА Новости. Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России выбрал семь самых примечательных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) к столетию появления первого заповедника — Баргузинского, который был создан 11 января 1917 года по новому стилю.

"За прошедшие сто лет в России было взято под охрану порядка 200 миллионов гектаров или около 11% территории всей страны. При этом при поддержке WWF России было создано порядка 52 миллионов гектаров охраняемых территорий. По инициативе фонда, начиная с 1997 года, 11 января отмечается как день создания заповедной системы России", — отмечает WWF.

Самый маленький

Самым маленьким в России является заповедник "Галичья гора" в Липецкой области. Его площадь составляет всего 2,3 квадратных километра, на которых произрастает более 650 видов растений. При этом многие из них не типичны для этих широт, и ученые до сих пор спорят, как они могли сюда попасть. Здесь представлена кавказская, алтайская и даже альпийская флора. Кроме того, в "Галичьей горе" невероятно большое разнообразие насекомых. Также здесь можно встретить черного коршуна, скопу, лисицу, енотовидную собаку, барсука, кабана и даже лося.

© РИА Новости. Ульяна Соловьева
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Сотрудница питомника хищных птиц с филином в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области

Самый большой

Заповедник. Архивное фото
© РИА Новости. Н. Дельвин
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Самым крупным по площади является Большой Арктический заповедник (Красноярский край) – 42 тысячи квадратных километров. Тут находится самое "богатое" белыми медведями место материковой Евразии, так как в заповеднике проходит один из важнейших миграционных путей этого вида. Также здесь сохранились популяции диких северных оленей, и встречаются редкие виды птиц: черная казарка, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь.

Самый кошачий

Национальный парк "Земля леопарда" (Приморский край) – единственное в России место, где обитают сразу два представителя подсемейства "большие кошки": амурский тигр и дальневосточный леопард. Здесь можно встретить древние реликтовые растения, а также представителей тропической фауны. Из населяющих парк животных 40 видов относятся к редким и исчезающим. Помимо тигров и леопардов в этих местах встречаются: дальневосточный лесной кот, рысь, гималайский медведь, бурый медведь, кабарга, косуля, горал, дикий кабан, енотовидная собака, маньчжурский заяц и другие.

© РИА Новости. Виталий Аньков
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Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае. Архивное фото

Самый плодовитый

Ежегодные посадки WWF кедра на Амуре
© Фото: Василий Солкин (WWF России)
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Заповедник "Остров Врангеля" (Чукотка) называют главным родильным домом белых медведей. Каждый год здесь в берлоги залегает рекордное количество готовящихся дать потомство самок – от 300 до 500. Кроме того, на острове Врангеля расположено крупнейшее в мире лежбище тихоокеанского моржа. Здесь же находятся самые большие в Чукотском море птичьи базары, в том числе и единственная в Евразии крупная постоянная колония белого гуся. Это самый богатый с точки зрения биоразнообразия арктический остров.

Самый пушной

Россия. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Тимин
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Первый в России заповедник – Баргузинский (Бурятия) создавался с целью сохранить соболя, которого охотники за пушниной довели до грани исчезновения. При создании заповедника в нем оставалось лишь 20-30 соболей. Сегодня же здесь обитает несколько тысяч особей всевозможного окраса. Также на территории ООПТ можно встретить бурого медведя, лося, кабаргу, зайца-беляка и других животных.

Самый мистический

В Печоро-Илычском заповеднике в Коми находится плато Маньпупунёр с семью каменными изваяниями высотой с 15-этажный дом. Легенда гласит, что однажды великаны попытались украсть дочь вождя жившего здесь народа. Сын вождя отправился спасать сестру, и с помощью добрых духов превратил великанов в камни. Однако, по мнению ученых, дело обошлось без волшебства: 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов стояли высокие горы, которые разрушились под воздействием погодных явлений. Форма столбов до сих пор продолжает меняться, из-за чего существует миф, что столбы меняются местами. Обитателями этих мистических мест являются лоси, медведи, волки, росомахи, кабаны, барсуки, северные олени, енотовидные собаки.

© Фото: Печоро-Илычский государственный заповедник
Сова в Печоро-Илычском государственном заповеднике Республики Коми

Самый высокий

Приморский рыбный филин – редкая исчезающая птица. Архивное фото
© Фото: J. Slaght, WCS Russia
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Выше других в России расположен национальный парк "Приэльбрусье" (Кабардино-Балкария), включающий самую высокую вершину страны – Эльбрус. Здесь есть водопады, озера, целебные минеральные источники, альпийские луга. Значительная часть территории занята лесами. В парке обитает огромное количество видов животных, в том числе: туры, серны, рыси, бурые медведи, волки, кабаны, сапсаны, кавказские тетерева, орланы-белохвосты и другие. Режим национального парка позволяет использовать "Приэльбрусье" как центр горного туризма и горнолыжного спорта.
Величие природы в заповедниках России
Река Осиновка в Байкальском Национальном заповеднике
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Байкальский заповедник был основан в 1969 году. Он включен в число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Одной из важнейших задач заповедника является охрана ненарушенных кедровых лесов.
Озеро Кояш в Опукском природном заповеднике Крыма
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Опукский природный заповедник Крыма называют уникальным уголком природы. Он был основан в 1998 году и объединил на площади более 1,5 тысяч гектаров более двадцати ландшафтных и природных объектов.
Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
© РИА Новости. Мария Ващук
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Расположенный на Дальнем Востоке, охватывающий бескрайние просторы нетронутой, дикой природы Кроноцкий заповедник и его гейзеры ежегодно привлекают тысячи туристов.
Орнитологический заповедник Лебяжьи острова
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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"Лебяжьи острова" – один из крупнейших заповедников Крымского полуострова, расположенных в северо-западной части побережья. Его территория (более 9 тыс. км) представляет собой несколько островов, которые тянутся вдоль гавани Каркинитского залива.
Катунский заповедник
© Фото: Игорь Шпиленок
Катунский заповедник, трехкилометровая охранная полоса вокруг Телецкого озера, природный парк Белуха и зона покоя Укок в совокупности образуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, именуемый Алтай – Золотые горы.
Лошади в долине. Тебердинский государственный природный заповедник
© РИА Новости. Валерий Шустов
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Тебердинский государственный природный заповедник является одной из уникальных особо охраняемых природных территорий Северного Кавказа. Он входит в Международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, имеет статус Совета Европы.
Береговая черта западного участка Дальневосточного морского заповедника. Залив Петра Великого
© РИА Новости. Вячеслав Бобков
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Дальневосточный морской заповедник находится в западной части Японского моря. Он единственный в своем роде – 98% его площади составляет акватория. На площади заповедника расположены 11 островов, каждый из которых имеет свой уникальный ландшафт.
Вид на Телецкое озеро в Республике Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Телецкое озеро – одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай. Озеро включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный природный комплекс нашей планеты.
Орловское полесье
© Фото: Игорь Шпиленок
Национальный парк "Орловское полесье" создан в 1994 году с целью сохранения уникальной южно-русской тайги. На территории заповедника обитает более 270 видов животных, из которых 89 занесены в Красные книги разных уровней.
Никольская часовня (начало XIX в.) в селе Вершинино в Кенозерском национальном парке
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Кенозерский национальный парк в Архангельской области представляет собой остров с истинно русским жизненным укладом, культурой, традициями.
Убсунурская котловина
© Фото: Александр Лещёнок
Убсунурская котловина сочетает в себе множество экосистем и является "сборником" почти всех природных зон умеренного климата. Здесь соседствуют друг с другом песчаная и глинистая пустыни, сухая и высокотравная степи, лиственные и кедровые леса.
Лапландский заповедник. Озеро Ель-нюн-Явр
© РИА Новости. Н. Дельвин
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Лапландский заповедник – одна из крупнейших охраняемых природных территорий в Европе. Главная ценность заповедника — дикая нетронутая природа, находящаяся в своем естественном первозданном состоянии.
Буреинский заповедник. Озеро Медвежье
© Фото: И.Ольховский
Буреинский заповедник - резерват эталонного участка горной тайги зоны восточного БАМа. Здесь нет автодорог. Для передвижения в верховьях Буреи используются лодки, плоты, зимой – снегоходы. В удаленные от реки районы можно попасть только на вертолете.
Национальный парк Алания, Ирафский район
© Фото: DeingeL
Национальный парк Алания расположен на северном склоне Центрального Кавказа. Здесь сохранилось много исторических памятников. В частности, пещеры и скальные гроты и навесы, которых особенно много на Скалистом хребте.
Национальный парк Лосиный остров
© РИА Новости. Юрий Кавер
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Национальный парк "Лосиный остров" – крупнейший лесной массив в Москве и крупнейший среди лесов, расположенных в черте городов.
Национальный парк Куршская коса в Калининградской области
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Природная уникальность территории национального парка "Куршская коса" состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека.
Сайгаки в заповеднике Чёрные земли
© Фото: Игорь Шпиленок
Природный заповедник "Черные Земли" является единственным в России полигоном для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а также калмыцкой популяции сайгака.
Мыс Мартьян. Крым
© Fotolia/ CrimeanPhotographer
Заповедник "Мыс Мартьян" был создан в 1973 году и предназначен для сохранения в Крыму уголка средиземноморской природы. Заповедник может похвастаться богатой флорой и фауной.
Вид на мысе Челюскина. Полуостров Таймыр
© РИА Новости. В. Чин-Мо-Цай
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На полуострове Таймыр, части мыса Челюскин и прибрежных островах в Карском море, находится Большой Арктический заповедник – самый большой заповедник в Евразии. Его площадь - 4 169 222 гектара, что примерно соответствует площади Швейцарии.
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