В Томске снегопады признаны аномальными для города с конца XX века

ТОМСК, 11 янв – РИА Новости. Мэр Томска Иван Кляйн предложил городским компаниям и предприятиям талоны на бесплатный прием снега на снегоотвалы, чтобы быстрее убрать последствия снежной аномалии с улиц; по его словам, с начала зимы в областном центре выпало рекордное за 18 лет количество осадков, сообщила пресс-служба мэрии.
"В городе сложилась неординарная ситуация в связи с обильными снегопадами, продолжающимися с начала зимнего сезона. По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 сантиметров. Таких аномальных осадков не было в нашем городе 18 лет. Ресурсов "Спецавтохозяйства" оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска", — говорится в обращении мэра к коллективам городских предприятий.
По мнению мэра, слабым местом в уборке города от снега стали межквартальные и внутри дворовые территории, улицы на периферии, тротуары. Ответственность за это лежит на районных администрациях, управляющих компаниях и мэрии. Кляйн в своем обращении подчеркнул, что "выводы обязательно будут".