В Томске снегопады признаны аномальными для города с конца XX века

ТОМСК, 11 янв – РИА Новости. Мэр Томска Иван Кляйн предложил городским компаниям и предприятиям талоны на бесплатный прием снега на снегоотвалы, чтобы быстрее убрать последствия снежной аномалии с улиц; по его словам, с начала зимы в областном центре выпало рекордное за 18 лет количество осадков, сообщила пресс-служба мэрии.

Сильные снегопады начались в Томске в ноябре. Зачастую из-за снега город вставал в девятибалльные пробки. В социальных сетях томичи жаловались, что их автомобили "утопают в сугробах", возникли проблемы с парковками, пешеходам стало тяжело передвигаться по заваленным снегом тротуарам. В дни новогодних каникул пользователи соцсетей сетовали на то, что не видят в городе спецтехнику для вывоза снега на снегоотвалы, и Томск по-прежнему завален сугробами.

"В городе сложилась неординарная ситуация в связи с обильными снегопадами, продолжающимися с начала зимнего сезона. По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 сантиметров. Таких аномальных осадков не было в нашем городе 18 лет. Ресурсов "Спецавтохозяйства" оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска", — говорится в обращении мэра к коллективам городских предприятий.

Чтобы быстрее устранить последствия снежной аномалии, мэрия просит работающих томичей очистить от сугробов территории предприятий, парковки. При этом власти будут выдавать талоны на бесплатный прием снега.

По мнению мэра, слабым местом в уборке города от снега стали межквартальные и внутри дворовые территории, улицы на периферии, тротуары. Ответственность за это лежит на районных администрациях, управляющих компаниях и мэрии. Кляйн в своем обращении подчеркнул, что "выводы обязательно будут".