На Камчатку обрушился тихоокеанский циклон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. К берегам Камчатки подошёл тихоокеанский циклон, который принёс на полуостров снег и сильный ветер, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Отмечается, что в результате выпадения осадков возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения автотранспорта, связанные с гололедными явлениями. Кроме того, увеличивается вероятность перехлеста и обрыва ЛЭП.
Также из-за увеличения температуры воздуха толщина льда на водоемах края может уменьшиться. В связи с этим инспекторы ГИМС рекомендуют населению не выходить на поверхность водоемов и тем более не выезжать на лед на автомобилях и снегоходах.