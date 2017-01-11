На Камчатку обрушился тихоокеанский циклон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. К берегам Камчатки подошёл тихоокеанский циклон, который принёс на полуостров снег и сильный ветер, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

"Пик непогоды придется на вечер среды. По предварительным данным, циклон будет влиять на полуостров вплоть до пятницы. По оценке специалистов, критериев неблагоприятных или опасных явлений циклон не достигнет. Тем не менее, все оперативные службы приведены в режим готовности к реагированию на возможные угрозы для населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате выпадения осадков возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения автотранспорта, связанные с гололедными явлениями. Кроме того, увеличивается вероятность перехлеста и обрыва ЛЭП.

Спасатели рекомендовали жителям Петропавловска-Камчатского при управлении автотранспортом соблюдать скоростной режим и предельную осторожность, а туристам — воздержаться от выхода на маршруты.

Также из-за увеличения температуры воздуха толщина льда на водоемах края может уменьшиться. В связи с этим инспекторы ГИМС рекомендуют населению не выходить на поверхность водоемов и тем более не выезжать на лед на автомобилях и снегоходах.