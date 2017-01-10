Минздрав уточнил, что новая антитабачная концепция - это проектный документ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Говорить о пересмотре нормативных документов в связи с разработанной Минздравом антитабачной концепцией пока рано, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России? Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет

Нет, оставьте курильщиков в покое

Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах

Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни Результаты

Во вторник СМИ сообщили, что в соответствии с новой антитабачной концепцией табачную зависимость предлагается лечить в рамках ОМС, а используемые при этом лекарства войдут в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

"Концепция государственной политики противодействия потреблению табака в 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу является проектным документом, и говорить о пересмотре иных документов в связи с ее принятием преждевременно", — сообщили в Минздраве.

В понедельник глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай рассказал о мерах, предусмотренных антитабачной концепцией до 2022 года. Министерство предлагает ввести полный запрет на курение в коммунальных квартирах, на остановках, во всех видах общественного транспорта и в личном транспорте в присутствии детей. Кроме того, родившиеся после 2015 года на протяжении всей своей жизни не смогут приобрести табачные изделия.