Скончался член-корреспондент РАН Алексей Яблоков

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Лидер фракции "Зелёная Россия" партии "Яблоко", член-корреспондент РАН Алексей Яблоков умер на 84 году жизни, сообщила пресс-служба партии во вторник.

"Лидер фракции "Зелёная Россия" партии "Яблоко" умер в ЦКБ после тяжёлой и продолжительной болезни. Это невосполнимая утрата для нашей партии ", — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы партии Игорь Яковлев во вторник.

Алексей Яблоков — российский биолог, общественный и политический деятель. Специалист в области зоологии и общей экологии. Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, почётный председатель Московского общества защиты животных, председатель фракции "Зелёная Россия" партии "Яблоко".