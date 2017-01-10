Мизулина предлагает ввести ответственность за незаконное изъятие детей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Совфеде предлагают ввести ответственность за незаконное изъятие детей у родителей, поправки уже готовит Временная комиссия СФ по совершенствованию Семейного кодекса с участием представителей общественных родительских организаций, заявила журналистам во вторник глава комиссии, зампред комитета по законодательству Елена Мизулина.
По ее словам, такая ситуация волнует и пугает очень многих родителей. "Нужно положить конец этому безобразию. Мы будем добиваться внесения изменений в законодательство. Над соответствующим законопроектом уже работает Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса с участием представителей общественных родительских организаций", — добавила она.
В понедельник стало известно, что московская полиция вернула гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой ее годовалого ребенка. Мизулина на прошлой неделе направила официальный запрос в МВД РФ с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции в отношении несовершеннолетней Манижи Мамасаидовой и ее матери Нилуфар Мамасаидовой, а также пообещала взять ситуацию под личный контроль.