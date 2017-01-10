Минкомсвязи неизвестно о существовании кибервойск в России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Минкомсвязи РФ неизвестно о существовании кибервойск в России, заявил РИА Новости замглавы министерства Алексей Волин.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад компании Zecurion Analytics (занимается защитой данных от утечек) написала, что Россия входит в первую пятерку стран с самыми развитыми специализированными подразделениям по кибербезопасности для военных или разведывательных целей. Отмечается, что такие "кибервойска" все чаще используют для шпионажа, кибератак и информационных войн, включающие "различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран".

Собеседник газеты на рынке информационной безопасности оценивает численность подразделений, о которых идет речь, примерно в тысячу человек, на их финансирование ежегодно отводится около 300 миллионов долларов.

"Нам (Минкомсвязи — ред.) про кибервойска ничего не известно, мы таким не занимаемся", — сказал Волин.