В Госдуме обсудят законопроект о системе "Контингент обучающихся" 12 января

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке будет обсуждать направленный президентом на доработку законопроект о создании информационной системы "Контингент обучающихся" в четверг, заявил глава комитета Вячеслав Никонов (Единая Россия).

Ранее президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание в РФ информационной системы "Контингент обучающихся", включающей в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. По мнению главы государства, закон должен установить перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной и региональной системах, а также определить лиц, которые получат доступ к таким сведениям, и их ответственность. В Кремле пояснили, что, отклоняя закон, президент принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимой доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

"Тема будет обсуждаться дальше, Совет Госдумы вот сейчас направил заключение президента в комитет, теперь у комитета по образованию и науке есть 10 дней для того, чтобы вынести решение по предложению Госдуме… заседание комитета, на котором это будет рассматриваться, пройдет в четверг", — заявил Никонов журналистам.

При этом, депутат отметил, что такой закон необходим, потому что "существует большое количество баз данных в сфере образования, и они, к сожалению, сделаны все на разных платформах и не очень защищены".

"Создание общей базы данных на единой защищенной платформе, на мой взгляд, это было бы правильно", — уточнил он.