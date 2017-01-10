Хованская оценила законопроект об изъятии у должника единственного жилья

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Законопроект, предлагающий забирать у должников единственное жильё, имеет право на жизнь, так как в нем речь идет об избыточном жилье, но важно его аккуратно прописать, чтобы не было двойных толкований в суде, заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Ранее министерство юстиции России вынесло на обсуждение законопроект, который отменит запрет на взыскание единственного жилья должника. Минюст указал, что взыскание может быть обращено на жилье, по размеру и стоимости "явно превышающее" потребности в жилице должника и его семьи.

"Здесь речь идет об ограничении имущественного иммунитета на единственное жилье, а точнее на избыточное жилье. Это может быть, но в такой ситуации надо все очень аккуратно прописать, чтобы не было двойных толкований в суде, чтобы люди не оказались на улице в итоге", — заявила Хованская РИА Новости.

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Единственное жилье нельзя отбирать ни при каких условиях Результаты

Она пояснила, что в семье может быть не только собственник, но и дети, старики, имеющие право пользования этим помещением, как члены семьи собственника.

Депутат также отметила, что ранее она уже вносила в Госдуму подобный законопроект. "Я тоже вносила несколько лет назад подобный законопроект. Я хотела посмотреть, что там в отзыве правительства было написано, и, возможно, он пойдет как альтернативный законопроект", — рассказала Хованская.