Хованская оценила законопроект об изъятии у должника единственного жилья

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Законопроект, предлагающий забирать у должников единственное жильё, имеет право на жизнь, так как в нем речь идет об избыточном жилье, но важно его аккуратно прописать, чтобы не было двойных толкований в суде, заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
"Здесь речь идет об ограничении имущественного иммунитета на единственное жилье, а точнее на избыточное жилье. Это может быть, но в такой ситуации надо все очень аккуратно прописать, чтобы не было двойных толкований в суде, чтобы люди не оказались на улице в итоге", — заявила Хованская РИА Новости.
Депутат также отметила, что ранее она уже вносила в Госдуму подобный законопроект. "Я тоже вносила несколько лет назад подобный законопроект. Я хотела посмотреть, что там в отзыве правительства было написано, и, возможно, он пойдет как альтернативный законопроект", — рассказала Хованская.