В Хабаровском крае начнут восстанавливать популяцию красноногого ибиса

ХАБАРОВСК, 10 янв – РИА Новости. Орнитологи Хабаровского края в 2017 году рассчитывают приступить к восстановлению в регионе популяции красноногих ибисов – одной из редчайших в мире птиц, сообщил на пресс-конференции во вторник директор ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов.

По его словам, красноногие или японские ибисы обитали в Японии, Китае, Корее и на юге Дальнего Востока. К середине XX века популяция птиц практически исчезла. В 1975 году в Китае была обнаружена популяция из 20 особей. Сейчас там насчитываются около одной тысячи ибисов, половина из которых содержатся в питомнике. В Японии около 100 птиц, Южная Корея получила из Китая две пары для разведения.

"У нас есть активисты, есть методика, за рубежом есть желающие помочь птицами. Проблема выбрать земельный участок и найти финансы. В федеральном документе "Стратегия сохранения редких и исчезающих видов" указано, что ответственным за восстановление популяции красноногих ибисов является край, указан и год – 2017", — сказал Владимир Андронов.

Он уточнил, что объем финансирования зависит от удаленности места, которое будет выбрано для разведения редкой птицы.