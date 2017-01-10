СМИ: Центробанк будет блокировать опасные сайты за один день

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Банк России получил в свое распоряжение принципиально новое оружие для борьбы с вредоносными сайтами и теперь сможет блокировать их за один день, сообщает газета "Известия".

Благодаря статусу компетентной организации, регулятор отныне имеет полномочия обнаруживать сайты, распространяющие вредоносные программы, фишинговые ресурсы и порталы с противоправным контентом, пишет издание.

Сведения о виртуальных преступниках будут поступать от Центробанка в координационный центр национального домена сети. Это позволит максимально быстро блокировать опасные ресурсы.

"Если в закончившемся году ЦБ устранил около 1,5 тысячи таких страниц, то с новыми возможностями он сможет существенно увеличить это число и кардинально изменить ситуацию с безопасностью в Рунете", — пишет издание.

По сути, подчеркивают "Известия", Банк России будет закрывать сомнительные сайты практически самостоятельно. Процедура, как ожидается, займет не больше одного дня.