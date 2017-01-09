Минюст предложил лишать должников единственного жилья

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника. Материалы законопроекта опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Продавать единственное жилье должника предлагается при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость — двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону. При этом у должника не должно быть денег и иного имущества, которое можно было бы продать для возврата задолженности. Остаток вырученных за жилье средств после погашения долга предлагается возвращать должнику.

Как вы оцениваете законопроект о возможности взыскания единственного жилья должника? Предложение адекватно и восстанавливает баланс интересов между должником и кредитором

Единственное жилье нельзя отбирать ни при каких условиях Результаты

В пояснительной записке к документу авторы законопроекта утверждают, что необходимость такой меры основывается на том, что действующее законодательство нарушает баланс интересов между должником и кредитором в пользу первого.

Законопроект предлагает выделять должнику минимальную сумму, достаточную для покупки нового жилья, соответствующего по площади установленным нормативам.

Согласно законопроекту, на жилье, размеры которого не превышают двукратную норму предоставления площади жилого помещения, будет по-прежнему распространяться имущественный иммунитет.