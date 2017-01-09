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Общество

Минюст предложил лишать должников единственного жилья

22:3109.01.2017
(обновлено: 09:53 10.01.2017)
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Квартира в новостройке. Архивное фото.
© РИА Новости. Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника. Материалы законопроекта опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Министерства Юстиции России
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Минюст сообщил, когда снизится число должников с ограничением выезда из РФ

Продавать единственное жилье должника предлагается при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость — двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону. При этом у должника не должно быть денег и иного имущества, которое можно было бы продать для возврата задолженности. Остаток вырученных за жилье средств после погашения долга предлагается возвращать должнику. 

Как вы оцениваете законопроект о возможности взыскания единственного жилья должника?
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В пояснительной записке к документу авторы законопроекта утверждают, что необходимость такой меры основывается на том, что действующее законодательство нарушает баланс интересов между должником и кредитором в пользу первого.

Законопроект предлагает выделять должнику минимальную сумму, достаточную для покупки нового жилья, соответствующего по площади установленным нормативам.

Согласно законопроекту, на жилье, размеры которого не превышают двукратную норму предоставления площади жилого помещения, будет по-прежнему распространяться имущественный иммунитет.

 

 

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Общество
Обсуждение
462 пользователя оставили 1044 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • rona16
    Читая такое, думаешь, что поговорка "закон, что дышло..." о творчестве узаконенных вымогателей.
    Тень на плетень, чтобы все наивные думали, а меня это не коснется! И у нас есть соц нормы жилья. Но Социальная норма — эта та, от которой исходят, рассчитывая плату за содержание дома. В целом, она составляет 18 м2, а вот Санитарная норма — это постоянная величина, которая равняется 6 м2, применяют ее лишь в отношении должников, если гражданина (семью) выселяют за долги.
    Теперь вопрос. А у нас в стране каждый уверен, что завтра он все еще будет работать, что средняя зарплата по Медведеву-Полтавченко и других марсиан - 32 тысячи, что в магазине инфляция такая, какую нам заявили - 4-6 процентов, а не 50, как ощущает ваш кошелек? Отвечать на это не хочется. С 1 числа вам могут заблокировать счет, единственное средство проживания, если вы не смогли даже по объективным причинам заплатить налог-штраф-жкх квитанцию, а теперь еще могут просто пинком под зад на улицу - с единственного же места проживания.
    22:51
    09.01.2017
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  • Сергей Кротков 
    Армия бродяг лишь увеличится.
    22:45
    09.01.2017
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