В Москве в понедельник задержаны и отменены около 80 рейсов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Почти 40 рейсов отменены и 40 задерживаются в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" в понедельник.

Так, по состоянию на 14.30 мск в аэропорту Домодедово отменены девять рейсов и еще 12 рейсов задержаны, в Шереметьево отменены 27 рейсов и 28 задержаны, во Внуково отменены два рейса. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет. Причины отмены и задержки рейсов не указываются.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, 9 января в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха опустится до —21… —19 градусов.