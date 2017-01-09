Роспотребнадзор: число осложнений после прививок значительно снизилось

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Роспотребнадзор отмечает существенное снижение поствакцинальных осложнений (ПВО): они возникают в среднем лишь в одном случае из 550 тысяч сделанных прививок, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что достигнутый к предстоящему эпидсезону гриппа и ОРВИ охват прививками против гриппа (порядка 40%) – максимальный за все годы наблюдения. При этом, несмотря на значительный рост охвата прививками населения против гриппа в последние годы, общее число регистрируемых ПВО (против всех инфекций, включая грипп) в этот период не увеличивается, а в текущем году даже снизилось.

"За последние 10 лет число ПВО снизилось существенно: если в 2006-2012 гг. число их составляло около 500-600 ежегодно, то 2015 году зарегистрировано 202 случая, а за 10 месяцев 2016 года — 164 неблагоприятных события в поствакцинальном периоде. Причем, в пересчете на количество сделанных прививок (более 110,6 миллионов ежегодно) частота возникновения ПВО в 2015 г. составила всего 1 на 550 тысяч прививок", — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что все применяемые в РФ вакцины проходят обязательный контроль качества в установленном порядке. Вместе с тем, учитывая вероятность возникновения поствакцинальных осложнений и реакций, на законодательном уровне предусмотрена социальная защита граждан при возникновении у них поствакцинальных осложнений.