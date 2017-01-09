В Перми жених и невеста пришли в ЗАГС в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

УФА, 9 янв – РИА Новости, Рамиля Салихова. В Перми накануне Нового года состоялось необычное бракосочетание: молодожены были в новогодних костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщила РИА Новости представитель мэрии города Екатерина Гаспер.
"Среди новобрачных была и необычная пара – пермяки официально зарегистрировали свои отношения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Стоит отметить, что регистрация брака в новогодние каникулы является большой редкостью. Молодожены объясняют свое желание регистрироваться в новогодние каникулы желанием уехать на свадебное путешествие как раз во время нерабочих дней", — пояснила представитель мэрии города.