Посольство Узбекистана помогает гражданке, у которой изъяли дочь в Москве

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Посольство Узбекистана в Москве оказывает содействие гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой, у которой полицейские изъяли годовалую дочь, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Консульский отдел плотно занимается этим вопросом, они уже находятся в контакте с российскими властями, с органами внутренних дел. Я думаю, что на днях этот вопрос уже будет решен. Насколько я знаю, работники консульства уже встречались с Мамасаидовой, и уже оформили ей временные документы. То есть ведется весь комплекс необходимых мероприятий по решению этой проблемы", — сообщил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники московского отдела МВД по району "Кунцево" в конце декабря прошлого года приехали по адресу проживания гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой и забрали ее годовалую дочь, основываясь на том, что у женщины не было документов, удостоверяющих личность.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что сотрудники полиции не забирали годовалого ребенка у гражданки Узбекистана в Москве: девочку госпитализировали с высокой температурой.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила РИА Новости, что необходимо создать все условия для того, чтобы гражданке Узбекистана вернули ее ребенка. Омбудсмен также добавила, что сейчас ребенок находится в инфекционной больнице и мать сможет навестить дочь после оформления документов.