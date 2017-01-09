В Татарстане ожидают морозы до минус 35 градусов

КАЗАНЬ, 9 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Понижение температуры до минус 30-35 градусов ожидается в Татарстане предстоящей ночью, сообщает гидрометцентр республики.

"Температура в течение суток 9 января ожидается в южных районах 17-23 градусов мороза, в северных районах понизится до 24-29 градусов мороза, ночью при прояснениях до 32 градусов мороза. В Казани ночью 25-27, местами до 29 градусов мороза, максимальная температура днем 23-25 градусов мороза", — говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, 10 января температура в Татарстане ночью понизится до 24-29, в низких местах и при прояснениях до 30-35 градусов мороза, днем в республике ожидается температура около 20, на востоке до 24 градусов мороза. В Казани ночью 27-29, местами до 33 градусов мороза, днем — 16-18 градусов мороза.

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