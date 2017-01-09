На ВДНХ в Москве построят многоуровневый паркинг

МОСКВА, 9 янв — РИА Недвижимость. Многоуровневый паркинг на почти 1 тысячу машино-мест построят для посетителей ВДНХ, говорится в сообщении на сайте Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 29 декабря 2016 года одобрила проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Хованская улица, владение 18 (СВАО) для строительства паркинга", — отмечается в материалах.

Согласно ГПЗУ, по указанному адресу планируется строительство многоуровневого открытого паркинга на 999 машино-мест. Площадь объекта составит 27,545 тысячи квадратных метров, добавляется в сообщении.

ВДНХ открылся в 1939 году и сейчас входит в 50 крупнейших выставочных комплексов мира и занимает 240 гектаров на северо-востоке Москвы. На его территории расположено более 600 объектов, в том числе 47 памятников культуры и 20 исторических объектов. Последняя реконструкция ВДНХ проводилась в 1965 году.