Забайкальским учителям планируют выплатить долг по зарплате до конца недели

КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. Остаток заработной платы за декабрь педагогам школ Забайкальского края планируется выплатить до 13 января, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Забайкальской краевой организации профсоюза работников образования и науки РФ.

В конце декабря Общероссийский профсоюз образования обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры по урегулированию проблем с выплатой зарплат учителям в Забайкалье. Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации за подписью ее главы Галины Меркуловой.

"В декабре педагоги получили аванс в размере от 8 до 25% декабрьской зарплаты. Начисление остатка планируется до 13 января. Это срок, установленный президентом", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока педагоги не планируют массовых акций из-за невыплат зарплаты.

Ранее в Забайкалье уже проводились проверки в связи с сообщениями о задержках заработных плат учителям. В частности, в 2015 году учителям задержали заработную плату в сумме почти на 500 миллионов рублей.