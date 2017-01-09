Московский метрополитен опроверг данные о задымлении на станции "Чеховская"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В метрополитене Москвы опровергли информацию о якобы задымлении на станции метро "Чеховская", отметив, что при проверке данных сообщений запаха дыма не было обнаружено.
"Да, нам тоже сообщали об этом. Но ни запаха, ни дыма не обнаружено после проверки", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь начальника столичной подземки Андрей Кружалин.
В свою очередь, источник РИА Новости в экстренных службах города также не подтвердил факт задымления, назвав описанное в СМИ явление "туманом". "Задымления не было. Это оказался просто туман. Такое бывает", — сообщил собеседник агентства.