Московский метрополитен опроверг данные о задымлении на станции "Чеховская"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В метрополитене Москвы опровергли информацию о якобы задымлении на станции метро "Чеховская", отметив, что при проверке данных сообщений запаха дыма не было обнаружено.

Ранее в СМИ появилась информация, что в 6.30 утра понедельника из тоннеля станции метро "Чеховская", по словам очевидцев, шел густой дым.

"Да, нам тоже сообщали об этом. Но ни запаха, ни дыма не обнаружено после проверки", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь начальника столичной подземки Андрей Кружалин.

В свою очередь, источник РИА Новости в экстренных службах города также не подтвердил факт задымления, назвав описанное в СМИ явление "туманом". "Задымления не было. Это оказался просто туман. Такое бывает", — сообщил собеседник агентства.