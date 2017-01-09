В Красногорске после аварии восстановили работу трех котлов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Работа трех котлов в котельной Красногорского завода имени Зверева в подмосковном Красногорске восстановлена после аварии, сообщил в понедельник глава Красногорского муниципального района Московской области Михаил Сапунов.

Авария на котельной, которая произошла утром в воскресенье, стала уже второй за выходные. Первый сбой в работе котельной произошел в субботу, но в тот же день был ликвидирован.

"На котельной ПАО "Красногорский завод имени С.А. Зверева" запущены все три котла, работа котельной выходит в штатный режим", — сказал он.

По данным регионального главка МЧС, "по состоянию на 06.00 09 января 2017 в работу запущен третий котёл". Всего привлекалось три единицы техники и восемь спасателей.