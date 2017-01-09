СМИ: Мосгордума предложит регулировать продажу и использование вейпов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мосгордума (МГД) может внести в Госдуму законопроект о регулировании продажи и использования вейпов (электронных испарителей), пишет в понедельник газета "Коммерсант".

"Мосгордума (МГД) может начать работу в 2017 году с внесения в Госдуму законопроекта о регулировании продажи и использования вейпов (электронных испарителей)", — пишет издание.

По данным источников газеты, будет предложено запретить продажу вейпов несовершеннолетним, ограничить использование вейпов с никотином в общественных местах, ограничить рекламу этих устройств, установить требования, которые "позволят их классифицировать, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот".

Инициатором проекта является спикер МГД Алексей Шапошников.

"Есть основания предполагать, что моду на вейпы продвигают производители, среди которых есть и табачные компании. В условиях сокращения рынка они борются за сохранение прибыли, искусственно формируя спрос на новый вид продукции", — сказал Шапошников изданию.

По его словам, использование вейпов — "такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами".