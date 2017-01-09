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Общество

Исследование: "Россия 1" впервые обогнала Первый канал по числу зрителей

05:4309.01.2017
(обновлено: 07:20 09.01.2017)
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Девушка и молодой человек смотрят телевизор
© Fotolia/ Serg Zastavkin

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В 2016 году телеканал "Россия 1" впервые обогнал Первый канал по числу аудитории, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные компании Mediascope (бывшая TNS Россия).

Телеканал Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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"Среднегодовая доля "России 1" выросла с 13,4% до 13,6%, тогда как доля "Первого канала" упала с 14,3% до 13,3%. По аудитории старше четырех лет "Россия 1" также вышла на первое место с долей 12,9%, "Первый канал" закончил год с 12,7%", — приводит издание результаты исследования, предоставленные медиахолдингом ВГТРК, в который входит "Россия 1".

По данным газеты, до этого Первый канал лишь однажды терял лидерство по доле аудитории на российском телерынке. В 2012 году первое место занял НТВ, который смотрели 14,7% зрителей, показатель Первого канала тогда составил 14,3%.

При этом в исследовании 2016 года отмечается, что девять из десяти самых популярных телеэфиров показал Первый канал. Лидируют новогоднее обращение президента Владимира Путина, военный парад 9 мая, следующий за ним выпуск новостей и шоу талантов "Лучше всех!". Единственный проект "России 1" в топ-10 — шоу "Удивительные люди", пишет "Коммерсант".

Стенд телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Как отмечает издание, крупные федеральные каналы в последнее время теряют долю на телевизионном рынке страны. Если пять лет назад Первый канал, НТВ и "Россия 1" собирали почти половину аудитории, то по итогам 2016 года — около 36%.

Представитель Первого канала заявил "Коммерсанту", что телеканал, как и прежде, не доверяет данным исследований Mediascope.

В середине декабря 2016 года Mediascope (TNS Россия) была выбрана единой организацией, которая будет заниматься телеизмерениями в России.

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