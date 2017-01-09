Исследование: "Россия 1" впервые обогнала Первый канал по числу зрителей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В 2016 году телеканал "Россия 1" впервые обогнал Первый канал по числу аудитории, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные компании Mediascope (бывшая TNS Россия).
По данным газеты, до этого Первый канал лишь однажды терял лидерство по доле аудитории на российском телерынке. В 2012 году первое место занял НТВ, который смотрели 14,7% зрителей, показатель Первого канала тогда составил 14,3%.
При этом в исследовании 2016 года отмечается, что девять из десяти самых популярных телеэфиров показал Первый канал. Лидируют новогоднее обращение президента Владимира Путина, военный парад 9 мая, следующий за ним выпуск новостей и шоу талантов "Лучше всех!". Единственный проект "России 1" в топ-10 — шоу "Удивительные люди", пишет "Коммерсант".
Представитель Первого канала заявил "Коммерсанту", что телеканал, как и прежде, не доверяет данным исследований Mediascope.
В середине декабря 2016 года Mediascope (TNS Россия) была выбрана единой организацией, которая будет заниматься телеизмерениями в России.