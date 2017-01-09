Жители поселка на Камчатке спасли детеныша нерпы от стаи бродячих собак

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 янв – РИА Новости. Жители посёлка Завойко в пригороде Петропавловска-Камчатского спасли детёныша нерпы от стаи бродячих собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС.

После того как собак удалось отогнать, горожане обратились к спасателям с просьбой вернуть тюленя в естественную среду обитания.

"Со слов очевидцев, в бухте Раковая бродячие собаки напали на беззащитного ластоногого малыша, отдыхавшего на льду вдалеке от воды. Местным жителям чудом удалось отбить морское животное от голодной стаи. Но так как оставлять нерпенка одного было опасно, горожане приняли решение обратиться за помощью к спасателям", — сказал представитель МЧС.

На место выехали сотрудники камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они смогли поймать тюленя и с помощью аварийно-спасательной машины транспортировали его в безопасное место. После чего спасатели выпустили морское животное в естественную среду обитания.

Нерпа или кольчатый тюлень является самым мелким видом в семействе настоящих тюленей. Обитает нерпа в холодных водах морей Полярного бассейна. Иногда этот вид можно встретить в морях арктической и субарктической Атлантики, в северной части Тихого океана, в Балтийском море или на Ладожском озере. На Камчатке можно встретить два вида кольчатых тюленей: охотская (акиба) и беринговоморская.