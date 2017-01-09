В Чечне провели акцию против запрещенной в России группировки ИГ

ГРОЗНЫЙ, 9 янв — РИА Новости. Акция против запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство" прошла в центре Грозного и собрала более 2 тысяч человек, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

"Митинг был инициирован родителями, чьи дети завербованы функционерами ИГИЛ. Люди собрались выразить своё отношение к терроризму",- сказала собеседник агентства.

Саратова отметила, что после событий 17-18 декабря, когда в Грозном была ликвидирована группа боевиков, родители завербованных террористами молодых людей обратились к правозащитникам с просьбой помочь организовать подобную акцию.

"Мы сразу же подали заявление в Миннац (министерство Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации) на разрешение провести митинг. Задумано это было для того, чтобы уберечь нашу молодёжь, тех, кто ещё бредит идеей примкнуть к ИГИЛ, чтобы они не стали пушечным мясом для террористических организаций. Это также было стремление предупредить родителей о возможной опасности", — сказала правозащитница.

Участники митинга, по словам Саратовой, совершили акт сожжения фотографий лидера группировки Абу-Бакра аль-Багдади и плакаты с символикой ИГ.

"Собравшиеся призвали молодежь республики не поддаваться идеологам террористов. Родители завербованных просили прощения за преступления, совершенные их детьми. Плакали и женщины и старики. Это был крик души родителей, чьи дети попали в сети террористов", — сказала собеседник агентства.