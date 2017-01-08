В воронежском зоопарке из-за угрозы птичьего гриппа усыпят всех птиц

ВОРОНЕЖ, 8 янв — РИА Новости. Массовая гибель птиц, предположительно, из-за птичьего гриппа, произошла в воронежском зоопарке, в связи с чем принято решение усыпить всех обитающих там пернатых, сообщает в воскресенье прокуратура области.

"В новогодние праздники в Воронежском зоопарке зафиксированы факты гибели птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. По предварительным данным, причиной гибели послужила быстро распространяющаяся инфекция, предположительно, — "птичий грипп", — говорится в сообщении.

По факту массовой гибели птиц надзорное ведомство начало проверку. "Принято решение о проведении поголовной эвтаназии птиц в зоопарке", — отмечает прокуратура.

Между тем на сайте зоопарка появилось датированное 5-м января сообщение, что учреждение "не работает по техническим причинам".

Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. На сегодняшний день там обитают 44 вида птиц — 159 экземпляров. Из них семь видов включены в Красную книгу России.