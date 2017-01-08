Зимний велопарад в Москве собрал более 500 участников
14:0408.01.2017
(обновлено: 11:36 09.01.2017)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Зимний велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах прошёл в Москве уже во второй раз и собрал более 500 участников, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в воскресенье.
Днем воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до —25…-27 градусов.
"Несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в столице из-за сильных морозов, организаторы решили провести заезд, который в общей сложности собрал более 500 участников", — говорится в сообщении.
Ранее в департаменте траспорта призвали участников зимнего велопарада внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий; департаментом также было предложено организаторам перенести дату проведения велозабега.
Второй зимний Московский Велопарад
Сбор участников начался 8 января в 10.00 на ул. 3-я Фрунзенская. Старт – в 11.00. Маршрут прошёл по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. Средняя скорость движения участников составила 14-15 километров в час.
Около 12.00 колонна из более 500 смельчаков, которым оказался не страшен мороз, завершила заезд.
Зимний велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Мороз спорту не помеха. Зимний велопарад в Москве
В воскресенье в Москве прошел зимний велопарад.
Мероприятие состоялось в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
Зимний велозабег собрал более 500 участников, несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в Москве из-за сильных морозов.
Каждый участник внимательно отнесся к своему здоровью и утеплился согласно погодным условиям.
Ни один из участников зимнего велопарада не обратился за медицинской помощью после его окончания.
Зимний велопарад прошел в столице уже во второй раз.
Сбор участников начался 8 января в 10.00 на ул. 3-я Фрунзенская. Старт – в 11.00.
Маршрут прошёл по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Многие участвовали в велопараде в костюмах зимних волшебников и других сказочных персонажей.
Средняя скорость движения участников составила 14-15 километров в час.
Около 12.00 колонна из более 500 смельчаков, которым оказался не страшен мороз, завершила заезд.
В департаменте транспорта ранее призвали участников велозаезда внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий, им также было предложено перенести дату проведения велозабега.
Для обеспечения безопасности велосипедистов на старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь.
В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днём воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…- 27 градусов.
Зимний велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.