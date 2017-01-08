Зимний велопарад в Москве собрал более 500 участников

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Зимний велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах прошёл в Москве уже во второй раз и собрал более 500 участников, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в воскресенье.

Днем воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до —25…-27 градусов.

"Несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в столице из-за сильных морозов, организаторы решили провести заезд, который в общей сложности собрал более 500 участников", — говорится в сообщении.

Ранее в департаменте траспорта призвали участников зимнего велопарада внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий; департаментом также было предложено организаторам перенести дату проведения велозабега.

Сбор участников начался 8 января в 10.00 на ул. 3-я Фрунзенская. Старт – в 11.00. Маршрут прошёл по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. Средняя скорость движения участников составила 14-15 километров в час.

Около 12.00 колонна из более 500 смельчаков, которым оказался не страшен мороз, завершила заезд.

Зимний велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.