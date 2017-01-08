Организаторы прокомментировали велопарад в Москве при 27-градусном морозе
09:0908.01.2017
(обновлено: 11:37 09.01.2017)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Зимний велопарад в Москве призван напомнить о развитии велоинфраструктуры в городе вне зависимости от погодных условий; город должен обеспечивать комфорт и безопасность велосипедистов и зимой, своевременно очищая улицы от снега, сообщили РИА Новости организаторы велозабега.
Ранее в департаменте транспорта столицы призвали участников зимнего велопарада внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий; департаментом также было предложено организаторам перенести дату проведения велозабега.
В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье, 8 января, в Москве ожидается до —27… —25 градусов.
"Цель нашего мероприятия показать, что вне зависимости от погодных условий городу нужна развитая велоинфраструктура. Поэтому мы не рассматриваем перенос или отмену велопарада. Но мы хотим обратить внимание, что в любое время года и в любую погоду есть люди, у которых должно быть право выбора транспортного средства", — сообщили агентству в пресс-службе проекта.
Как отмечают организаторы, город должен обеспечивать своевременную уборку улиц вкупе с поддержанием развития велокультуры и в холодные времена года.
Зимний велопарад стартует в Москве в воскресенье и пройдёт в столице во второй раз. Участникам предстоит проехать по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. Старт велозабега запланирован на 11.00, собирать участников начнут в 10.00 на 3-й Фрунзенской улице.
Мороз спорту не помеха. Зимний велопарад в Москве
В воскресенье в Москве прошел зимний велопарад.
Мероприятие состоялось в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
Зимний велозабег собрал более 500 участников, несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в Москве из-за сильных морозов.
Каждый участник внимательно отнесся к своему здоровью и утеплился согласно погодным условиям.
Ни один из участников зимнего велопарада не обратился за медицинской помощью после его окончания.
Зимний велопарад прошел в столице уже во второй раз.
Сбор участников начался 8 января в 10.00 на ул. 3-я Фрунзенская. Старт – в 11.00.
Маршрут прошёл по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Многие участвовали в велопараде в костюмах зимних волшебников и других сказочных персонажей.
Средняя скорость движения участников составила 14-15 километров в час.
Около 12.00 колонна из более 500 смельчаков, которым оказался не страшен мороз, завершила заезд.
В департаменте транспорта ранее призвали участников велозаезда внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий, им также было предложено перенести дату проведения велозабега.
Для обеспечения безопасности велосипедистов на старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь.
В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днём воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…- 27 градусов.
Зимний велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.