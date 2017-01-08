Организаторы прокомментировали велопарад в Москве при 27-градусном морозе

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Зимний велопарад в Москве призван напомнить о развитии велоинфраструктуры в городе вне зависимости от погодных условий; город должен обеспечивать комфорт и безопасность велосипедистов и зимой, своевременно очищая улицы от снега, сообщили РИА Новости организаторы велозабега.

Ранее в департаменте транспорта столицы призвали участников зимнего велопарада внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий; департаментом также было предложено организаторам перенести дату проведения велозабега.

В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье, 8 января, в Москве ожидается до —27… —25 градусов.

"Цель нашего мероприятия показать, что вне зависимости от погодных условий городу нужна развитая велоинфраструктура. Поэтому мы не рассматриваем перенос или отмену велопарада. Но мы хотим обратить внимание, что в любое время года и в любую погоду есть люди, у которых должно быть право выбора транспортного средства", — сообщили агентству в пресс-службе проекта.

Как отмечают организаторы, город должен обеспечивать своевременную уборку улиц вкупе с поддержанием развития велокультуры и в холодные времена года.

Зимний велопарад стартует в Москве в воскресенье‬ и пройдёт в столице во второй раз. Участникам предстоит проехать по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. Старт велозабега запланирован на 11.00, собирать участников начнут в 10.00 на 3-й Фрунзенской улице.