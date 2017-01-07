В Москве и Подмосковье ночью ожидаются морозы до -35 градусов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Морозы до —35 градусов ожидаются в ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России.

"Ночью 7-8 января по северу Владимирской области, местами по Московской области и городу Москва (включая ТИНАО) ожидается сильный мороз, температура до минус 35 градусов", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Москве и области переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Ночью в Москве —28…-26 градусов мороза, по области —30…-25, местами до —35. Днем в Москве —27…-25 мороза, по области —29…-24. Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду.

"В понедельник, 9 января, ночью переменная облачность, без осадков, местами гололедица, температура в Москве —28…-26 градусов, по области —30…-25 градусов, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, местами гололедица. Температура в Москве —17 градусов, по области —21…-16 градусов. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду", — обещают в Гидрометцентре.

В последующие два дня в Москве и Московской области небольшой снег, в ночь на вторник —20…-15, в ночь на среду —15…-10, днем наиболее вероятные значения температуры —8…-13 мороза.