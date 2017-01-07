Фонд Доктора Лизы продолжает вести проект "Вокзал по средам" для бездомных

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Волонтеры благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, продолжают оказывать помощь бездомным: каждую среду на Павелецком вокзале они раздают горячее питание и оказывают медицинскую помощь.

"Мы бездомных кормим по средам. Мы кормили их раньше каждый день у нашего офиса на Пятницкой, но у нас этот проект закрыт из-за того, что в офисе случилась авария и мы ещё до гибели Елизаветы Петровны закрыли его на ремонт. По средам мы работаем в обычном режиме: это горячие обеды, горячее какао, сладкий чай, побольше сладкого и горячего", — сообщила РИА Новости представитель фонда Наталья Авилова.

Она уточнила, что волонтеры фонда выезжают каждую среду к Павелецкому вокзалу; в праздничную новогоднюю неделю бездомные также получали конфеты и мандарины. "Ждём в ближайшую среду, медицинскую помощь окажем, продукты раздадим, обедами покормим", — добавила представитель фонда.

Некоторые бездомные из окрестных дворов, которые знают о фонде, приходят к офису, отметила она, — им также дают горячий чай, хлеб, но из-за ремонта возможностей оказать помощь меньше.

В последние дни в Москве держатся сильные морозы. Как сообщил ранее Гидрометцентр России, морозы до —35 градусов ожидаются в ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье.