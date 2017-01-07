В Москве из-за сильных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Москве, Подмосковье и Костромской области в субботу из-за сильных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Согласно информации, размещенной на сайте Гидрометцентра России, "оранжевый" уровень занимает четвертую позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений. При таком уровне "погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба".

В ряде других регионов Центрального федерального округа действует "желтый" уровень опасности.

Гидрометцентр сообщает, что в ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются морозы до минус 29 градусов.