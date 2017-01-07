Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить фестиваль "Путешествие в Рождество" и посоветовал "прихватить" с собой отличное настроение.

"Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!.. Последние годы празднование Рождества в Москве обогатилось новыми интересными традициями. Миллионы москвичей и гостей столицы полюбили фестиваль "Путешествие в Рождество" с его ярким светом, многочисленными развлечениями и душевной атмосферой. Собираясь вместе с родными и друзьями в путешествие по новогодним площадкам города, возьмите с собой отличное настроение. И пусть ваше стремление делать добро станет главным украшением рождественской Москвы", — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве 16 декабря. Он проходит уже в четвертый раз и будет вдвое длиннее, чем обычно — продлится целый месяц, до 15 января. Каждый день в течение месяца на 42 площадках фестиваля по всему городу москвичей и туристов ежедневно ждут ледовый балет, ярмарки, яркие шоу под открытым небом, познавательные мастер-классы, вкусная еда и интересные встречи.