Власти сообщили, когда удастся вернуть тепло в дома в подмосковном Королеве

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Полностью восстановить теплоснабжение в подмосковном Королеве планируется к 16.00, на месте аварии работают 10 аварийно-восстановительных бригад, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Королева.

Как отметили в пресс-службе, утром в микрорайоне Юбилейный Королёва произошла авария на одном из участков теплосети центрального отопления, в результате чего без отопления остались 59 многоквартирных жилых домов и несколько объектов социальной сферы. Утечка теплоносителя была зафиксирована в 06.55. Уже в 07.20 по поручению Главы города Александра Ходырева был развернут оперативный штаб по ликвидации аварии.

"К 11.00 благодаря слаженным действиям коммунальных служб в короткие сроки удалось подключить к отоплению все социальные объекты и 43 жилых дома. В настоящее время на месте аварии работают более 10 аварийно-восстановительных бригад, свыше 80 человек и 15 единиц спецтехники. Организованы пункты обогрева и горячего питания… По прогнозам специалистов, восстановительные работы на вышедшем из строя участке теплосети будут завершены к 16.00", — говорится в сообщении.

Как отметили в администрации города, в 16 домах, которые пока остаются без отопления, постоянно дежурят сотрудники управляющей компании, следя за температурным режимом и не допуская разморозки систем отопления.

Ранее в пресс-службе ЖКХ Московской области сообщили, что без тепла в Королеве остаются 16 домов, в которых проживает около тысячи человек.

По данным центра "Фобос", прошлая ночь в столичном регионе стала одной из самых холодных: в некоторых районах Московской области температура опустилась ниже отметки в минус 33 градуса. Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", температура воздуха в Королеве сейчас достигает —28 градусов.