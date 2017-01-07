В СПЧ предложили идею школьного омбудсмена, избираемого из числа учеников

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ выступают с идеей создания института школьного омбудсмена, который бы избирался из числа учеников самими школьниками и помогал им защищать свои права, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Говоря о планах Совета на 2017 год, он отметил, что в первом квартале планируется провести два специальных заседания. Одно из них будет посвящено проблеме правоприменительной практики по делам об экстремизме и терроризме, а второе — вопросам гражданского участия в развитии российского образования.

"Мы уже договорились с министром образования госпожой Васильевой о том, что она примет участие в этом заседании, и мы сконцентрируем свое внимание, прежде всего, на проблемах школьного образования и воспитания в контексте противодействия криминализации подростковой среды. Мы также рассчитываем договориться с Минобрнауки о том, чтобы развивать правовое воспитание в школах, — с тем, чтобы идея уважения человеческой личности, прав человека стала одной из главных в общей системе школьного образования и воспитания", — рассказал глава СПЧ.

"Есть у нас и идея создания института школьного омбудсмена: ученики могли бы сами избирать из своей среды того, кто помогал бы им защищать свои права. В настоящее время в некоторых регионах есть школьная служба примирения, которая является неким аналогом третейского суда и системы медиации, а вот школьный омбудсмен скорее должен напоминать уполномоченного по правам человека и СПЧ", — добавил Федотов.

Кроме того, в течение года Совет будет пытаться реализовать те президентские поручения, которые стали результатом встречи СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 8 декабря. "Они будут касаться развития общественного контроля, миграционной амнистии и, безусловно, экологии — с учетом того, что 2017 год объявлен годом экологии", — уточнил правозащитник.