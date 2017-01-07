СПЧ планирует в начале года посетить колонии и СИЗО Карелии

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) планирует в первом квартале нынешнего года провести выездное заседание в Карелии, в рамках которого правозащитники хотят посетить все исправительные колонии, СИЗО и изоляторы временного содержания в этом регионе, если получат соответствующие разрешения ФСИН и МВД, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"У нас планируется в первом квартале выездное заседание в Карелии, в рамках которого мы намерены посетить все исправительные колонии, СИЗО и ИВС в этом регионе, если, конечно, руководство ФСИН России и МВД России нам это разрешат", — рассказал Федотов, отметив, что эта поездка запланирована на февраль-март.

"В этой связи хочу высказать свою обеспокоенность тем, что ФСИН России в последнее время стал систематически отказывать членам Совета в посещении колоний и СИЗО. Но я не могу на них обижаться, потому что это их право – разрешать или не разрешать членам Совета посещать колонии и СИЗО. Это еще раз доказывает необходимость внесения изменений в статус Совета. Иначе на следующей встрече с президентом нам нечего будет рассказать главе государства о том, соблюдаются или нет права человека в местах принудительного содержания", — добавил глава СПЧ.

В ходе прошедшей в прошлом году встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета Федотов попросил наделить СПЧ статусом субъекта общественного контроля. Глава государства в ответ отметил, что не имеет ничего против предоставления Совету права на общественный контроль.