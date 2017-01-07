Безопасность россиян на Рождество обеспечивают более 50 тысяч полицейских

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Более 50 тысяч сотрудников МВД РФ обеспечивают безопасность граждан на рождественских мероприятиях, сообщается на сайте ведомства в субботу.

"В обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан при проведении рождественских мероприятий задействовано более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 3 600 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 3 тысячи сотрудников частных охранных организаций, 8 900 народных дружинников и 5 800 представителей казачьих объединений", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что полицейские обследовали территории, на которых проводились массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство возле православных храмов, церквей и монастырей, обеспечивая безопасность дорожного движения.

"В период проведения торжественных богослужений нарушений правопорядка не допущено, безопасность обеспечена в полном объеме. Сотрудники полиции продолжат нести службу по охране общественного порядка в местах массового пребывания граждан до завершения всех праздничных мероприятий", — сообщает ведомство.